Всё для того, чтобы пользователи обновили свои часы.

Согласно последним данным от Bloomberg, новые Apple Watch Ultra 3 будут оснащены функцией спутниковой связи. Это позволит пользователям отправлять текстовые сообщения даже в тех местах, где нет доступа к мобильной сети или Wi-Fi.

Кроме того, Apple активно работает над внедрением возможности измерения артериального давления. Эта функция станет настоящим подспорьем для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет держать его под контролем.

По информации от источников, знакомых с планами компании, новые функции появятся в следующем году. Ожидается, что они будут включены в топовую модель — Apple Watch Ultra 3. Эти инновации могут стать решающим фактором для пользователей, рассматривающих возможность обновления своих устройств.

Таким образом, Apple Watch Ultra 3 не только улучшит связь в самых отдаленных уголках мира, но и поможет своим владельцам следить за здоровьем еще эффективнее.