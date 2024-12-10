Перед этим ВС России освободили от ВСУ приграничное село Плехово.

Ситуация для ВСУ в Курской области может сильно осложниться и привести к самым негативным последствиям. Украинские паблики начали выпускать материалы, в которых говориться, что ВС РФ смогли прорвать украинскую границу и зайти в Сумскую область. При этом медиа ссылаются на военно-аналитический ресурс Deep State, который выпустил новую карту. Согласно опубликованной информации ВС РФ освободили Плехово в Суджанском районе Курской области, а затем двинулись через государственную границу в Сумскую область Украины в районе Александрии.

Официальные представители Киева пока никак не прокомментировали ситуацию, и только глава Государственной пограничной службы Украины Демченко высказался, что в указанном районе болота и развивать оттуда наступление будет сложно. Таким образом чиновник косвенно подтвердил выданную Deep State информацию. Что касается российской стороны, то Минобороны РФ пока никак не подтвердили прорыв российско-украинской границы на этом участке ЛБС. Тут стоит напомнить, что за время атаки ВСУ на Курскую область, ВСУ потеряли до 40 тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники.

На фоне прорыва в Сумскую область Украины теряется тот факт, что войска России продолжают наступать на Покровском направлении и смогли взять под контроль село Шевченко, расположенное всего в 3-х км от Покровска и дающее выход на Южно-Покровскую гряду. Занятие гряды позволяет вести наблюдение за городом с равной по высоте позиции, что помогает корректировщикам огня и операторам дронов более качественно выполнять свою работу.