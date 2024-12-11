Эта машина была ещё до Mercedes и Aurus.

Два уникальных автомобиля, созданные на заводе ЗИЛ, были официально признаны памятниками науки и техники России. Это экспериментальный седан ЗИЛ-4102, разработанный в конце 1980-х годов, и микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность", который появился в начале 1960-х. Об этом сообщает Telegram-канал "Автопоток".

ЗИЛ-4102, предназначенный для высшего и представительского класса, так и не был запущен в серийное производство. К 1988 году было изготовлено всего два опытно-промышленных экземпляра этой модели в тёмном и светлом цветах. Один из автомобилей был разобран в 1996 году.

Микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность" также заслуживает внимания. Эта модель была одной из первых в своём роде и представляла собой значительный шаг в развитии отечественного автопрома.

Эти автомобили теперь можно увидеть в экспозиции петербургского "Пассажиравтотранса" в АП-1, где они демонстрируются как значимые достижения российской науки и техники.

Интересно отметить, что до начала производства автомобилей Aurus в 2018 году в России не было автомобилей этого класса, за исключением иностранных марок, в частности Mercedes. Aurus начал выпускаться в Елабуге и стал возрождением отечественных автомобилей представительского класса.