Радары Bosch обладают улучшенными характеристиками.

Компания Bosch достигла значительного успеха в производстве радаров миллиметрового диапазона, отгрузив более 100 миллионов таких устройств по всему миру, из которых 30 миллионов были отправлены в Китай. Эти радары находят применение в сотнях различных моделей автомобилей.

Первое поколение радаров миллиметрового диапазона Bosch было представлено на китайском рынке в 2014 году и внедрено в систему автоматического экстренного торможения автомобилей Geely. С тех пор компания разработала уже шестое поколение этих устройств.

Современные радары Bosch обладают улучшенными характеристиками благодаря внедрению интегрированного вычислительного чипа, волноводной антенны с трехмерной полостью и передовой технологии линейной частотной модуляции. Это позволяет им обнаруживать объекты на расстоянии до 300 метров и в рамках угла обзора 120° по горизонтали и 30° по вертикали. Особенно эффективно устройство справляется с обнаружением двухколесных транспортных средств.

Bosch активно сотрудничает с более чем 55 ведущими автомобильными компаниями мира, что позволяет ей укреплять свои позиции на рынке и расширять применение своих радаров в автомобильной индустрии.