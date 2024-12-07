Уничтожили почти всю ПВО Ирана.

Западная пресса продолжает приоткрывать простым читателям факты про ситуацию на Ближнем Востоке. Так, британский адмирал флота и начальник Генштаба Великобритании Энтони Радакин заявил прессе, что в конце октября израильская армия провела блестящую операцию и смогла уничтожить большую часть иранского ПВО и цеха по производству баллистических ракет. При этом военный делал особый акцент на там факте, что ЦАХАЛ применял американские истребители 5-го поколения F-35A.

По словам Радакина, в массированном налете на Иран участвовало около 100 истребителей F-35, которые несли высокоточные боеприпасы. Ими, боеприпасами, самолеты смогли поразить производственные комплексы, на которых производили баллистические ракеты, тем самым прервав их выпуск почти на год. Кроме того, тот же налёт позволил поразить значительное число иранских систем ПВО.

«Израиль использовал более 100 самолётов, на борту которых было менее 100 боеприпасов, и ни один истребитель не приблизился к цели на расстояние менее 160 км. Это уничтожило почти всю систему ПВО Ирана» - заявил Радакин.

В своих заявлениях изданию «Бизнес Инсайдер», адмирал начал расхваливать американские самолёты, рассказывая про их высокую боевую эффективность и малозаметность.

«В этом сила самолётов 5-го поколения в сочетании с точным наведением и выдающейся разведкой» - добавляет Радакин.

Стоит отметить, что у Израиля имеется до 40 истребителей F-35A, и откуда у ЦАХАЛ взялись дополнительные машины, остается секретом. Возможно, израильское командование использовало не только новейшие F-35, но и более старые F-16 и F-15. Однако про них адмирал Радакин ничего не сказал, а только расхваливал F-35.