Спутники SpaceX для прямой связи со смартфонами «немедленно подключатся по лазерной линии к созвездию Starlink».

Этот запуск стал знаменательным, так как использовалась ракета, которая уже неоднократно применялась в предыдущих миссиях. Отмечается, что это был 350-й полёт для Falcon 9 с использованием ускорителя, проверенного в предыдущих полётах.

После успешного старта первая ступень ракеты вернулась и приземлилась на плавучую платформу "Of Course I Still Love You". Это событие подчеркивает высокий уровень надёжности и повторного использования технологий, которые применяет SpaceX.

В рамках этой миссии были запущены также спутники Direct to Cell, предназначенные для прямой связи со смартфонами. Эти 13 спутников были успешно размещены на орбите и сразу же подключены к созвездию Starlink с помощью лазерной линии связи. Это позволит устранить мертвые зоны и обеспечить надёжное соединение для пользователей в самых отдалённых уголках планеты.