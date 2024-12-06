Телематическая система кроссовера получит расширенную функциональность.

Российский офис Chery объявил, что хозяева этого премиум автомобиля смогут обновлять ПО машины дистанционно. Для этого достаточно использовать специальное мобильное приложение, которое позволяет не только обновлять систему, но и управлять различными функциями авто: от запуска двигателя до проверки уровня топлива. Все эти операции доступны из любой точки мира, где есть интернет.

Кроме того, каждый Chery Tiggo 9 будет оснащен навигационной системой от Яндекса и поддерживать все мультимедийные сервисы VK, включая VK Музыку, VK Видео, VK Новости и VK Мессенджер. Такие фишки должны сделать жизнь автовладельцев комфортнее, особенно, стоя в пробках.

С 14 ноября в России начнут принимать предзаказы на новый кроссовер. Стоимость предзаказа составит 30 тысяч рублей, а окончательные розничные цены будут объявлены позже. Машина оборудована 2,0-литровым движком, у которого мощность 249 лошадиных силы, полный привод, а также АКПП на восемь ступеней.