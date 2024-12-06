Российский офис Chery объявил, что хозяева этого премиум автомобиля смогут обновлять ПО машины дистанционно. Для этого достаточно использовать специальное мобильное приложение, которое позволяет не только обновлять систему, но и управлять различными функциями авто: от запуска двигателя до проверки уровня топлива. Все эти операции доступны из любой точки мира, где есть интернет.
Кроме того, каждый Chery Tiggo 9 будет оснащен навигационной системой от Яндекса и поддерживать все мультимедийные сервисы VK, включая VK Музыку, VK Видео, VK Новости и VK Мессенджер. Такие фишки должны сделать жизнь автовладельцев комфортнее, особенно, стоя в пробках.
С 14 ноября в России начнут принимать предзаказы на новый кроссовер. Стоимость предзаказа составит 30 тысяч рублей, а окончательные розничные цены будут объявлены позже. Машина оборудована 2,0-литровым движком, у которого мощность 249 лошадиных силы, полный привод, а также АКПП на восемь ступеней.