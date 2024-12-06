Раньше Renault Grand Koleos назывался Geely Monjaro.

В Южной Корее новый автомобиль Renault Grand Koleos, ранее известный как Geely Monjaro, быстро завоевал популярность среди покупателей. Эта модель уже успела обойти по продажам такие известные автомобили, как Kia Sportage и Hyundai Tucson. С момента своего появления на рынке в июне, к ноябрю он вошел в пятерку лидеров среди местных автомобилей, уступив только Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival и Hyundai Sonata.

Renault Grand Koleos не является полностью новой разработкой. Это обновленная версия Geely Monjaro с незначительными изменениями в дизайне. Например, французские производители сохранили оригинальную переднюю оптику и особенность салона — 3 экрана на панели спереди.

Что касается технических характеристик, то Renault Grand Koleos предлагает как традиционный бензиновый двигатель объемом 2л. мощностью 211л.с., так и гибридную установку мощностью 245 лошадиных сил. Гибридная система включает в себя 1,5-литровый турбомотор, 3-ступенчатую трансмиссию DHT и электродвигатель. Покупатели могут выбрать между 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-ступенчатой АКПП.

Этот автомобиль уже успел зарекомендовать себя на корейском рынке как надежный и стильный выбор, сочетающий в себе современные технологии и комфорт.