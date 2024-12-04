Апгрейд предлагается всего за $700.

Chery, известный автопроизводитель, предлагает своим клиентам уникальную возможность обновить процессоры в уже купленных автомобилях модели Exeed. Теперь за $700 владельцы могут заменить старую однокристальную систему Snapdragon 8155 на более современную и мощную Snapdragon 8295P. Это значительно улучшит вычислительные способности автомобиля и скорость его реакции на команды.

Компания также сообщила о запуске предварительных продаж нового полноприводного кроссовера Exeed Star Era ET. Эта модель отличается увеличенным запасом хода, что делает её ещё более привлекательной для покупателей. Кроме того, новый автомобиль оснащён 24 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, что обеспечивает отличную производительность и быстродействие системы.



