Стоить внедорожник GMC Acadia 2025 будет от 44 295 долларов.

General Motors представила новую модель внедорожника - GMC Acadia 2025. Этот автомобиль обладает вместительным восьмиместным салоном и мощным турбированным двигателем на 328 лошадиных сил.

Новинка доступна в нескольких комплектациях. Стартовая цена базовой версии Elevation с передним приводом составляет 44 295 долларов. Если же вы предпочитаете полноприводный вариант, то его стоимость будет на две тысячи долларов выше - 46 295 долларов. Более продвинутая версия AT4 с полным приводом обойдется в 52 595 долларов, а самая роскошная комплектация Denali предлагается за 55 295 долларов с передним приводом и 57 295 долларов с полным приводом.

Для тех, кто ищет дополнительные удобства, GMC предлагает ряд опций. Например, систему автопилота Super Cruise можно добавить за дополнительные 3500 долларов. Панорамная крыша с электроприводом будет стоить 1500 долларов, а за улучшенную подвеску Performance Suspension придется заплатить 1200 долларов.

GMC Acadia 2025 оснащен современными технологиями, включая кожаные сиденья, мультимедийную систему последнего поколения и различные электронные помощники для водителя.

Автомобиль производится на заводе GM в Lansing Delta Township, что гарантирует высокое качество сборки и надежность.