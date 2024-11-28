Она вывела на орбиту два тестовых спутника.

Старт состоялся на территории Dongfeng, что в пустыне Гоби, на северо-западе Китая. Этот запуск стал важным шагом для компании LandSpace, китайского частного оператора космических запусков. Ранее компания провела три попытки запуска ракет серии ZQ-2, однако первая из них в декабре 2022 года закончилась неудачей. В июле 2023 года ракета ZQ-2 Y2 стала первой в мире успешно запущенной метановой ракетой, а последующий запуск ZQ-2 Y3 в декабре того же года также оказался успешным.

Обновленная модель ZQ-2E Y1, хотя и сохраняет основные черты предыдущей версии, получила ряд улучшений. Её длина была уменьшена с 49,5 до 47,3 метра, что позволило снизить вес. Также была увеличена тяга с 268 до 282 тонн, а грузоподъемность составила четыре тонны, что достаточно для доставки грузов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Кроме того, модернизация ракеты позволила сократить время заправки до менее чем 1,5 часа благодаря улучшенным характеристикам двигателя. По словам представителя LandSpace, ракета ZQ-2 теперь полностью готова к коммерческой эксплуатации.

"Мы очень рады, что ZQ-2E Y1 успешно совершила свой первый полет. Это значительный прогресс в нашей программе и подтверждение нашей способности создавать надежные и эффективные ракеты для коммерческого использования", - отметил представитель компании.

Этот успешный запуск подчеркивает достижения Китая в области разработки ракетных технологий и укрепляет его позиции на мировом рынке космических запусков.