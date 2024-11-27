Это может привести к резкому смещению ситуации.

«Белый лебедь» может завестись в парке военных самолетов индийских ВВС в результате покупки машин у Российской Федерации. Об этом на своих страницах пишет издание Eurasian Times со ссылкой на собственные источники. При этом в материале не уточняется сколько именно самолетов хочет приобрести индийская армия и главное не упоминается про возможные сроки такой сделки.

Как пишут в издании, покупка у РФ стратегических бомбардировщиков Ту-160М может оказать сильное влияние на геополитическую обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе, а также потребует от индусов приложения усилий для внедрения машин в свою доктрину. При этом изменения потребует не только доктрина, но и имеющаяся инфраструктура, которую также придется подгонять под новые самолеты, требующие к себе особого отношения. Также в издании завели речь про стоимость каждого «Белого лебедя» и сколько рупий потребуется для обслуживания столь дорогостоящей техники.

Стоит отметить, что Индия сегодня имеет сильный крен в плане закупки вооружений в сторону западных стран и, в частности, США. По этой причине ход с покупкой Ту-160М можно рассматривать, как способ не складывать все яйца в одну корзину, а иметь несколько источников поставок оружия. Тут правда нужно еще смотреть на чисто политические моменты, так как Китай, с которым у индусов сегодня не лучшие отношения, может отреагировать на появление у Индии стратегических бомбардировщиков не самым лучшим образом. Особенно если учитывать дальность полета самолета и возможность нести на борту крылатые ракеты с ядерными боевыми частями.