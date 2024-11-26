155-я ОМБр ВСУ отправлена на Украину и готова к боевым действиям.

Франция закончила подготовку отдельной механизированной бригады для украинской армии и отправила подразделение на Украину. Речь идет о 155-й ОМБр имени "Анны Киевской", которая полностью сформирована во Франции, хотя и солдаты туда набраны из самой Украины. Об этом заявил министр обороны Себастьян Лекарню во время официального выступления. При этом чиновник упомянул, что личный состав бригады полностью укомплектован и обучен для ведения действий против современной российской армии.

155-я бригада имени Анны Киевской отправлена на Украину после сдачи экзамена, который ознаменовал окончание обучения. В ходе экзамена украинские военные отражали «российскую атаку» и продемонстрировали высокому начальству все, что умеют. Теперь данная бригада уже находится на Украине и готовится к отправке на линию боевого соприкосновения для участия в действиях против ВС РФ. Предположительно, бригаду направят либо на Курахово-Покровское направление, либо на удержание атакованных ВСУ территории Курской области России.

«Бригада «Анна Киевская» … покинула (Францию), чтобы присоединиться к украинскому театру» - заявил Лекарню.

Стоит отметить, что 155-я бригада полностью оснащена военной техникой западного производства и в этом плане напоминает знаменитую 47 механизированную бригаду ВСУ, которую также комплектовали западной техникой. Так, например, в состав 155-й ОМБр входят колесные танки AMX-10RC, САУ «Цезарь» и основные боевые такни немецкого производства «Леопард 2». Причем последние будут идти как в модификации А4, так и в более современном варианте А6. Кроме того, бригада оснащена большим количеством бронетранспортеров для перевозки личного состава в зоне ЛБС.