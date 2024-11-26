Получилось не все так однозначно.

Сразу после удара российской армии новой гиперзвуковой ракетой комплекса «Орешник» по днепропетровскому «Южмашу» на предприятие направили десятки экспертов, которые пытались найти обломки. Операция длилась несколько дней и прерывалась только на время воздушных тревог и темное время суток. В итоге Служба безопасности Украины создала "презентацию", на которой показала части российской ракеты, предоставив возможность западной прессе и экспертам оценить найденное. Вот только экспертная среда очень вяло отреагировала на показанные фрагменты и высказала сомнение в их принадлежности к российскому «Орешнику».

Высказано мнение, что часть представленных частей похожа на элементы производимых на «Южмаше» ракет и комплектующих к ним. В частности, речь идет о топливных насосах и шлейфах, которые сохранились в отличном состоянии. В тоже самое время часть показанных шлейфов превратились в сплошную массу горелого и спекшегося полимера.

Тут стоит отметить, что именно на этом заводе в Днепропетровске производились комплектующие, позже направляемые во Францию. Также, по словам Зеленского, там начался выпуск «украинских» ракет большой дальности. По этой причине показанные на кадрах элементы и вызвали такие споры. Более того, если до определенного момента СБУ заявляла, что это 100% обломки российской ракеты, то теперь они высказываются более обтекаемо, оставляя себе простор для словесного маневра.