Сразу после удара российской армии новой гиперзвуковой ракетой комплекса «Орешник» по днепропетровскому «Южмашу» на предприятие направили десятки экспертов, которые пытались найти обломки. Операция длилась несколько дней и прерывалась только на время воздушных тревог и темное время суток. В итоге Служба безопасности Украины создала "презентацию", на которой показала части российской ракеты, предоставив возможность западной прессе и экспертам оценить найденное. Вот только экспертная среда очень вяло отреагировала на показанные фрагменты и высказала сомнение в их принадлежности к российскому «Орешнику».
Высказано мнение, что часть представленных частей похожа на элементы производимых на «Южмаше» ракет и комплектующих к ним. В частности, речь идет о топливных насосах и шлейфах, которые сохранились в отличном состоянии. В тоже самое время часть показанных шлейфов превратились в сплошную массу горелого и спекшегося полимера.
Тут стоит отметить, что именно на этом заводе в Днепропетровске производились комплектующие, позже направляемые во Францию. Также, по словам Зеленского, там начался выпуск «украинских» ракет большой дальности. По этой причине показанные на кадрах элементы и вызвали такие споры. Более того, если до определенного момента СБУ заявляла, что это 100% обломки российской ракеты, то теперь они высказываются более обтекаемо, оставляя себе простор для словесного маневра.