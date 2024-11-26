Компания якобы знала о проблеме более 10 лет назад.

Tesla столкнулась с судебным иском из-за обвинений в "фантомном торможении", когда автомобили компании якобы могут самопроизвольно замедляться без видимых причин. Суд в Чикаго, под председательством судьи Джорджии Алексакис, решил, что иск потребителей заслуживает рассмотрения. Основное обвинение заключается в том, что Tesla не информировала покупателей о возможных проблемах с системой торможения.

С 2015 года, как утверждают истцы, компания знала о проблемах, но не предприняла должных мер для уведомления клиентов. В результате, по мнению истцов, водители сталкивались с неожиданным и нежелательным торможением, что могло создавать риск на дороге.

Компания Tesla, в свою очередь, отрицает обвинения. Представители компании заявили, что не было достоверной информации о дефекте до покупки автомобиля одним из истцов в начале 2021 года. Также компания подчеркивает, что истцы не смогли предоставить конкретные доказательства того, что Tesla скрывала информацию о проблеме.

Судья Алексакис отклонила другие пункты иска, включая утверждения о том, что водители переплачивали за страховку из-за предполагаемых недостатков системы предотвращения столкновений. Однако основное обвинение о "фантомном торможении" будет детально рассмотрено в суде.

Этот случай привлекает внимание общественности к вопросам безопасности и прозрачности в автомобильной индустрии, особенно в секторе электромобилей, где Tesla является одним из лидеров. Решение суда по этому делу может иметь значительные последствия как для компании, так и для её клиентов.