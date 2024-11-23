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g1tarist
Путин: Россия будет предупреждать мирное население перед ударами новейшей ракетой «Орешник»
Путин заявил о вероятности новых ударов «Орешником» по Украине.

Российский президент Путин сделал невероятно сильный ход, заявив во время вчерашнего выступления о том, что теперь ВС РФ будут предупреждать о местах ударов «Орешником», чтобы предупредить мирное население. При этом, это скорее поможет не спасению граждан Украины, а приведет к массовой панике. С таким заявлением на своих страницах выступил украинский телеграмм-канал «Легитимный», комментируя заявление Владимира Путина.

Как считают авторы ТГ-канала «Легитимный», предупреждение об ударе из перспективного ракетного комплекса «Орешник» приведет только к массовой панике мирного населения. Дело в том, рассуждают авторы, Россия может заявить множество целей, а ударить только по одной из них. Это приведет к тому, что работа на остальных заявленных мишенях полностью остановится и восстановится не сразу. При этом на подсознательном уровне работники будут скорее думать о «повезёт-не повезет», а не полноценно выполнять свою работу.

«Миллионы беженцев снова попрут в Европу. Экономика окончательно умрет. Гривна обвалится. Продукты скупят, как и лекарства. Поэтому советуем украинцам заранее быть готовым к такому сценарию» - пишут на «Легитимном».

Что интересно, авторы канала также прогнозируют, что заявление Путина способно окончательно подорвать оставшуюся украинскую экономику. Также люди станут массово закупать товары первой необходимости, а курс гривны резко устремится вниз.

Напомним, что прилет по «Южмашу» гиперзвуковой ракеты комплекса «Орешник» стал ответным ходом на разрешение западных партнеров Украины бить по "старой" российской территории. Новая ракета способна лететь со скоростью 10 махов (а это 2950 м/с или 10620 км/ч). По украинскому предприятию был нанесен удар утром 21 ноября с использованием ракеты без специальной боевой части.

#украина #путин
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