Это его очередной план победы.

Владимир Зеленский продолжает разрабатывать планы победы над Российской Федерацией. На этот раз советник главы офиса президента Украины Михайл Подоляк выступил с сообщением, что одним из пунктов «плана победы» станет размещение средств ракетного неядерного сдерживания сил НАТО на территории страны. Мол, после такого Россия откажется от планов по расширению территории и оставит Украину в покое, чтобы там наконец-то настал мир и порядок.

Как рассказывает Подоляк, суть заключается в том, что Североатлантический альянс получит возможность развернуть на территории Украины стационарные базы со средствами неядерного сдерживания. Вокруг баз НАТО при этом будет налажена военная инфраструктура, которая будет защищать столь важные места от возможной агрессии со стороны третьих стран. При этом саму страну в блок принимать никто не собирается, а вышеобозначенные мероприятия проведут с разрешения властей Украины.

Что интересно, Подоляк не рассказывает, что именно заигрывания с блоком НАТО и стали причиной начала российской Спецоперации на Украине. В своих заявлениях президент Путин заявил, что одним из пунктов мирного договора станет внеблоковый статус Украины, а также вывод всех украинских войск с новых российских областей. Кроме того, если НАТО начнет разворачивать инфраструктуру на Украине, то задействованные там войска и техника станет законной целью для российской армии.

Добавим, что сейчас Банковая и Офис президента Зеленского пытаются выйти напрямую на Дональда Трампа и предложить 47-му президенту США свой очередной план. Однако пока администрация нового руководителя США не допускает такой возможности и более того активно требует замены посла Маркаровой на кого-то другого.