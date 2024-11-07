Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Российская армия нанесла поражение высокоточным оружием украинскому заводу «Мотор-Сич» в Запорожье. Результатом удара стало разрушение одного из цехов предприятия, в котором производилась сборка и производство беспилотников для ВСУ. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Рогов.

«Войска РФ нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье, который используется для сборки и хранения авиадвигателей для ударных беспилотников. Прилет был по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей» - рассказывает Рогов.

Украинский «Мотор-Сич» с самого начала СВО используется для производства беспилотников разного типа и авиационных моторов для них. По цехам предприятия регулярно наносятся удары ракетами и дронами-камикадзе со стороны ВС РФ. Однако цеха восстанавливают и производство беспилотников продолжается. Про последствия прилета официальный Киев отмалчивается в привычной манере, но Рогов добавляет, что около завода замечено большое количество карет «Скорой помощи».

«Последствия удара по месту сборки дронов будут известны позднее. На месте было замечено массовое скоплений скорых, которые совершили свыше пятидесяти ходок» - добавляет Рогов.

Производственные мощности Запорожья крайне важны для украинской армии так как именно там есть большое количество предприятий, которые еще способны заниматься не только ремонтом, но и полноценным производством техники. Как заявил украинский журналист Шелест, если российская армия подойдет к городу вплотную, то все предприятия окажутся под огневым контролем ствольной артиллерии и фронтовой авиации.