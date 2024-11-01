Конституция такого не позволяет.

С момента начала российской Спецоперации на Украине уже прошло больше 2,5 лет и западные страны, как и украинский народ сильно устали и в ряде моментов исчерпали ресурсы. При этом все чаще начинают раздаваться голоса о начале мирных переговоров с Россией и заключение мирного договора даже ценой исключения части занятых ВС РФ территорий. Эту ситуацию прокомментировал лидер Украины президент Зеленский, которому предоставила площадку для высказывания южнокорейская компания KBS. В ходе интервью Зеленский заявил, что передача территории РФ невозможно по Конституции.

На прямой вопрос южнокорейских журналистов о возможном мирном договоре с РФ с исключением части украинской земли, Зеленский ответил, что это невозможно. При этом лидер украинского народа ссылался на Конституцию, где прямо такое запрещено.

«Это неконституционно. Мы не имеем права отказываться от своих законных государственных территорий, так как это не предусматривает закон, что бы там Путин ни придумал. Украина никогда не признает эти территории, кто бы там ни победил в США и сколько бы Путин ни был лидером России» - заявляет Зеленский.

При этом президент Украины умалчивает, что их Конституция крайне гибка и может использоваться властью, как угодно. Примером тому служат выборы Порошенко, запрет русского языка и гонения УПЦ. Однако стоит заметить, что после начала СВО украинская рада одобрила, а президент закрепил в главном законе тот факт, что мира с РФ в принципе невозможно. Но разговоры про такую возможность все равно гуляют по коридорам Киева, а западные издания регулярно печатают высказывания политиков, которые не против мира.