Уже налетали 13 000 часов в небе и перевезли 700 000 пассажиров.

Китайская компания COMAC продолжает активно развивать авиационную индустрию страны, представив рынку новые модели самолетов. На данный момент компания уже поставила в Китай 11 самолетов COMAC C919. Эти авиалайнеры, предназначенные для замены аналогов от Airbus и Boeing, уже насчитывают 13 000 часов полетов и перевезли более 700 000 пассажиров. Первый лайнер был передан авиакомпании China Eastern Airlines 9 декабря 2022 года. Первый же коммерческий рейс полетел весной 2023 года.

Глава COMAC Хэ Дунфэн на конференции Китайской авиационной ассоциации сообщил, что COMAC C919 теперь находится на новом этапе эксплуатации с участием нескольких пользователей. Кроме того, он упомянул о начале предварительного проектирования и выборе поставщиков для нового широкофюзеляжного лайнера COMAC C929. Раньше он разрабатывался совместно с РФ под названием CR929, но теперь проект продолжается самостоятельно.

COMAC C919 - это китайский реактивный магистральный пассажирский самолет. Он соответствует международным стандартам летной годности. Компания предлагает различные варианты компоновки. Самолет может вмещать от 158 до 192 пассажиров, и может преодолевать расстояния от 4075 до 5555 километров. Этот лайнер сравним с Boeing 737, Airbus A320/A321 и МС-21.

Также стоит отметить, что China Eastern Airlines расширила географию полетов COMAC C919, добавив в список городов Тайюань. Теперь лайнер связывает шесть городов: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Сиань и Тайюань.

COMAC C929, в свою очередь, станет первым китайским дальнемагистральным широкофюзеляжным реактивным самолетом. Базовая версия этого лайнера будет иметь 280 мест, а его дальность полета достигнет 12 000 километров. Это значительный шаг в развитии авиационной промышленности Китая, позволяющий стране укрепить свои позиции на мировом рынке гражданской авиации.