При этом сваливает все неудачи на Сырского.

Ситуация для украинской армии на Курском направлении становится с каждым новым днем все печальнее, но приказа на отход никто не дает. Более того туда постоянно перебрасывают резервы, а Зеленский отдал приказ об использовании сил специального назначения для контратаки, которая, к слову, провалилась. При этом украинский Генштаб в открытую показывает направления, по которым ударят ВС РФ и частично замкнут группировку ВСУ в котлы со всеми вытекающими последствиями, но президент страны это просто игнорирует.

Как пишут украинские СМИ, для Зеленского на настоящий момент Курское направление является наиболее критичным и от него президент просто не может отказаться. Вопреки всем заявлениям главы Украины, главной причиной переброски туда резервов является попытка удержать Курщину во что бы то ни стало до президентских выборов в США. При этом оголяются остальные направления, а ситуация на Донбассе считается критической.

«Сырский пытался убедить Зеленского выводить подразделения с Курской области и сосредоточиться на обороне Донбасского направления, где всё очень печально, но получил жесткий отказ» - пишет ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на Генштаб.

Что интересно Сырский рекомендует выводить войска из Курской области, но Зеленский не спешит слушать главкома ВСУ. Более того, все приказы про переброску на Курщину войск проходят так будто их отдает Александр Сырский и тем самым президент подставляет генерала в глазах общественности. Тут стоит напомнить, что у Сырского и так репутация крайне плохого военачальника и подобные маневры могут похоронить его окончательно в глазах армии и народа Украины.