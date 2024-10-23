Сначала «Я, робот», теперь «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд.

На этот раз претензии касаются использования изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта, которое напоминает кадры из фильма "Бегущий по лезвию 2049". Продюсерская компания Alcon Entertainment, ответственная за создание этого фильма, обратилась в федеральный суд Калифорнии с иском против Маска. В дополнение, компания Warner Bros. Discovery, которая предоставила площадку для мероприятия Tesla, также стала объектом обвинений за разрешение проведения мероприятия без соответствующих прав.

Спор возник после того, как Маск показал на мероприятии Tesla под названием "Мы, роботы" изображение постапокалиптического пейзажа. Это изображение, по мнению Alcon Entertainment, слишком напоминало визуальный стиль "Бегущего по лезвию 2049". Во время презентации Маск упомянул: "Я люблю 'Бегущего по лезвию', но не уверен, что мы хотим такого будущего. Нам понадобится его плащ, но не эта мрачная апокалиптическая атмосфера".

Alcon Entertainment настаивает на том, что использование данного изображения было преднамеренным и призывает к дистанцированию от ассоциации их фильма с Маском. Компания требует компенсации ущерба, точная сумма которой не уточняется, и судебного запрета на дальнейшее распространение изображения Tesla.

Это не первый случай, когда Маск сталкивается с подобными обвинениями.