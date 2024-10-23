Он получил название Geely Denim.

Geely недавно представила свою новинку - внедорожник Geely Denim. Этот автомобиль отличается стильным двухцветным дизайном и оснащен удобными дополнениями для путешествий. На крыше установлен багажник с прожекторами, что делает его идеальным для ночных поездок. Кроме того, Geely Denim имеет усиленные бамперы и боковые юбки, что подчеркивает его внедорожный характер.

Основой для Geely Denim послужила модель Geely Icon. Отличительной чертой новинки являются черные дверные ручки, зеркала заднего вида и логотипы на кузове. Для улучшения внедорожных качеств автомобиль оборудован красными суппортами и специальными АТ-шинами.

Внедорожник также оснащен многофункциональным дорожным набором инструментов, интегрированным в D-стойку, что делает его незаменимым помощником в дороге. Багажник на крыше имеет площадь 1,3 м2 и может выдерживать нагрузку до 50 кг, что позволяет перевозить необходимые вещи без затруднений. Для мелких предметов предусмотрен дополнительный ящик в задней части автомобиля.

Габариты Geely Denim составляют 4442 x 1860 x 1770 мм, а колесная база равна 2640 мм. Покупателям предлагаются колеса трех размеров: 16, 17 и 18 дюймов. Двигатель модели — 1,5 литра с максимальной мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, что обеспечивает отличные динамические характеристики.



