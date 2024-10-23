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g1tarist
Представлено российское антидроновое ружье со встроенным детектором дронов
Оно показывает направление угрозы.

В России было представлено новое антидроновое ружье, оснащенное инновационным детектором. Это устройство не только обнаруживает наличие дронов в окрестностях, но и указывает направление, откуда они приближаются. Такая функция становится значительным преимуществом, поскольку большинство существующих детекторов лишь фиксируют факт присутствия дронов, не уточняя их местоположение.

Дмитрий Буря, советник генерального директора по научно-технической деятельности в компании "Нелк", подчеркнул уникальность нового устройства. Он отметил, что встроенный детектор значительно упрощает работу оператора, предоставляя точные данные о направлении движения дрона. Это особенно важно, так как детектор работает в двух плоскостях и может определить направление как по азимуту, так и по высоте.

Кроме того, ружье обладает возможностью адаптации под различные диапазоны частот, что делает его гибким в использовании в отличие от многих аналогов, которые имеют фиксированные рабочие частоты. Это позволяет эффективно подавлять сигналы разнообразных моделей дронов, включая популярные бренды как DJI и Autel, а также дроны-камикадзе.

Таким образом, новое антидроновое ружье представляет собой значительный шаг вперед в области контроля и безопасности, обеспечивая операторам надежный инструмент для защиты от нежелательных воздушных объектов.

#дрон #ружье
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Chihonya
14:19
он у него не греется совсем, это лишнее башни покупать, не рационально, рациональнее слушать вой боксовой консервной банки)
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
14:17
Он ее по моему уже туда намазюкал.по экрану точно она.То есть он признается что насток бич что на 100 рублевом кулере сидит.консервная банка с говном я его кулерок называю
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
linux4ever
14:16
Мда: https://github.com/CyberCircuits/kicad-appimage/releases
Возрождение проекта ChiArdumeg - подключаем сенсорный модуль и готовим прошивку
Chihonya
14:16
термопаста от шишкина решит твою проблему, нищук)
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
14:14
у тебя там и не кулер и не проц .все из гавна в компе.ты насток убог что все в составе -кал!!!рядом там еще ссд на божественный qlc с китайской помойки и монь из 2000
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Midnight Sun
14:14
https://cs15.pikabu.ru/post_img/2024/07/26/3/172195926715836670.jpg
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Chihonya
14:12
Марш за уроки сказал! За температуру на своем всеипущем проце так и не сказал ничего, 68 градусов при 20W. как ты говоришь, термопаста от Шеши из под шишки?
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
14:11
ты чмырь врубал у себя низкое качество tsr -вот и потому у тебя парашное мыло.карта твоя настолько дно ,что ее ток в помойку выкинуть.она не тянет даже tsr нормальный.тфу просто.ты ротожопый опущенный...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Star Up
14:11
боже чел ну не фантазируй на ходу, даже пост о том что твое яблоко нихуище не может и отстает по банальным вещам, только в посту ошибка, отстает не на 2 года, а на лет 10-15 стабильно, так что не звиз...
Apple: Мы отстаем от конкурентов на 2 года
Fergus
14:10
Тупее тебя просто никого нет, ну разве что чмоня, вы на одном уровне развития
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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