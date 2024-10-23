Оно показывает направление угрозы.

В России было представлено новое антидроновое ружье, оснащенное инновационным детектором. Это устройство не только обнаруживает наличие дронов в окрестностях, но и указывает направление, откуда они приближаются. Такая функция становится значительным преимуществом, поскольку большинство существующих детекторов лишь фиксируют факт присутствия дронов, не уточняя их местоположение.

Дмитрий Буря, советник генерального директора по научно-технической деятельности в компании "Нелк", подчеркнул уникальность нового устройства. Он отметил, что встроенный детектор значительно упрощает работу оператора, предоставляя точные данные о направлении движения дрона. Это особенно важно, так как детектор работает в двух плоскостях и может определить направление как по азимуту, так и по высоте.

Кроме того, ружье обладает возможностью адаптации под различные диапазоны частот, что делает его гибким в использовании в отличие от многих аналогов, которые имеют фиксированные рабочие частоты. Это позволяет эффективно подавлять сигналы разнообразных моделей дронов, включая популярные бренды как DJI и Autel, а также дроны-камикадзе.

Таким образом, новое антидроновое ружье представляет собой значительный шаг вперед в области контроля и безопасности, обеспечивая операторам надежный инструмент для защиты от нежелательных воздушных объектов.