Это будет самый яркий дисплей в линейке.

Realme GT 7 Pro обещает стать одним из самых ярких смартфонов на рынке, согласно последним данным от инсайдера Digital Chat Station. Ожидается, что глобальная версия этого устройства будет оснащена особенным дисплеем от Samsung, который, по слухам, стоит дороже, чем экраны BOE, используемые в китайских моделях.

Этот уникальный дисплей Samsung предположительно достигает пиковой яркости в 2000 нит, что значительно превышает 1600 нит, которые предлагает экран Realme GT5 Pro. Для сравнения, аналогичный дисплей BOE X2, который, как говорят, будет установлен в предстоящем OnePlus 13, также имеет пиковую яркость 1600 нит. Пиковая яркость важна для обеспечения хорошей видимости экрана под прямыми солнечными лучами.

Важно отметить, что, несмотря на улучшение глобальной пиковой яркости, ручная пиковая яркость остаётся на уровне 1000 нит, как и у предыдущей модели GT 5 Pro. Инсайдер не уточнил, какова локальная пиковая яркость, которая активируется только на определённых участках экрана при просмотре HDR-контента.

Также появилась информация, что новый Realme GT 7 Pro будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite.

Digital Chat Station известен своими точными прогнозами относительно характеристик устройств, таких как Xiaomi 13 и Redmi 60, что добавляет вес его текущим утверждениям о Realme GT 7 Pro.