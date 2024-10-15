Мероприятие стартовало 14 октября,

Эта модель уже была представлена в США в начале сентября. Новинка построена на современной платформе PPC и отличается продвинутым дизайном. Особенностью интерьера является наличие изогнутого двойного экрана: 11,9-дюймовый экран на панели приборов и 14,5-дюймовый сенсорный экран. Также перед пассажиром расположен дополнительный 10,9-дюймовый экран для развлечений.

Система управления Audi Q5 2025 работает на базе Android Automotive. Автомобиль оснащен функцией беспроводной зарядки с охлаждением, а также высококачественной аудиосистемой Bang & Olufsen с 16 динамиками и мощностью 685 Вт. Для комфорта вождения предусмотрены активное шумоподавление и расширенные функции помощи водителю.

В салоне автомобиля задние сиденья можно передвигать вперед и назад, регулировать угол наклона спинки, а также увеличивать объем багажника до 1473 литров за счет складывания сидений.

Audi Q5 2025 оборудован 2,0-литровым турбированным 4-хцилиндровым движком и мягкой гибридной системой на 48 В, развивающей мощность до 271 л.с. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатой КПП с двойным сцеплением и системой полного привода.

Ожидается, что удлиненная версия нового Audi Q5L, произведенная в Китае, поступит в продажу в 2025 году.