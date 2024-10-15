Они будут более мощные, с увеличенным крутящим моментом.

УАЗ начал устанавливать на свои автомобили "Буханка" новые, более мощные моторы. Как сообщает источник из "Автопоток", новый бензиновый двигатель ЗМЗ-409-055 сохраняет прежнюю мощность в 112 лошадиных сил, но увеличивает крутящий момент с 198 до 213 Нм при 2700 оборотах в минуту. Это первый мотор в истории модели, который соответствует экологическому стандарту "Евро-5". Благодаря этой модернизации, водители смогут реже переключать передачи, что облегчит управление автомобилем. Это значительное улучшение для популярной модели УАЗ, которая известна своей надежностью и простотой.

Кроме того, "Автопоток" также рассказал о нововведениях в других машинах. Например, "ГАЗель NN" и "Соболь NN" будут оснащены системой стабилизации ESP. Также были упомянуты улучшения в моделях Lada Niva Travel и Niva Legend, а также передача российского завода Volvo частному инвестору. Эти изменения подчеркивают стремление автопроизводителей улучшать свои модели и делать их более безопасными и комфортными для водителей.



