Старт процесса будет только в 2025 году.

В Беларуси скоро начнут собирать новые автомобили марки SAIPA. С 2025 года на заводе "Юнисон" планируется запустить производство этих иранских машин. Это стало известно из сообщения на сайте Autonews.ru.

Сергей Вачинский, руководитель компании "Лаки Кэренси", которая занимается распространением SAIPA в России и Белоруссии, поделился, что сейчас идут обсуждения по этому поводу.

На автомобильной выставке в России в декабре 2024 года покажут три новые модели SAIPA: маленький Shahin Plus, седан среднего размера Sahand и хетчбэк Atlas. Эти авто уже представили на выставке в Минске.

Цены на эти машины будут доступны: Shahin Plus будет стоить около 1,45 млн рублей, Sahand — примерно 1,26 млн рублей, а Atlas — около 1,21 млн рублей. Вачинский отметил, что без производства прямо в Белоруссии эти автомобили обошлись бы покупателям дороже.