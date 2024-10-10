Испанская пресса рассказала про позицию Зеленского.

С начала осени западные партнёры Зеленского через прессу и «говорящие головы» начали доносить до украинцев, что было бы неплохо начать мирные переговоры с Россией. Однако как пишет испанское издание El Mundo Зеленский и его ближние видят только один способ завершения СВО, и он полностью расписан в так называемой «мирной формуле». Причем, как заявляет автор материала, на такой позиции настаивает и глава Офиса президента Ермак.

Несмотря на все намеки с Запада Зеленский продолжает настаивать на собственной позиции в отношении мирного договора с РФ. При этом его план больше выглядит, как ультиматум нежели попытка договориться и прийти к мирному решению конфликта.

«Похоже на то, что пока все попытки убедить Зеленского и его ближайшее окружение в необходимости рассмотрения и альтернативных планов завершения войны являются безуспешными. Украинские власти стоят на своём» - пишет испанская газета.

В ходе своего очередного выступления, на этот раз в хорватском городе Дубровник, Зеленский заявил, что его «план победы» уже работает. Стоит напомнить, что план победы заключается в том, что США даст разрешение на удары НАТОвским оружием вглубь российской территории, а Украину примут в НАТО. Ряд западных экспертов оценивают реализацию «плана победы», как прямое приглашение всех мировых держав начать очередную мировую войну.

На фоне таких заявлений от Зеленского и Ермака, стоит вспомнить материал из Financial Times, что в коридорах Киева уже ведутся разговоры о возможном мире с РФ. Просто, по заверению газеты, они пока держат марку и в официальных выступлениях показывают свою решимость и твердую волю.