Но лишь в виде бета-версии. А финальная версия прошивки выйдет в 2025 году.

Владельцы устройств Samsung смогут опробовать новую систему One UI 7 и Android 15 уже до конца 2024 года, но пока только в тестовой версии. Ожидается, что окончательный вариант программного обеспечения будет доступен в 2025 году. Об этом сообщил представитель официального форума Samsung. Тестирование новой системы начнется в этом году и будет открыто как для разработчиков, так и для обычных пользователей. Точная дата запуска тестовой версии пока неизвестна. Стоит отметить, что Samsung немного отстает от графика, поскольку аналогичные тестовые версии предыдущих обновлений выходили раньше.

Ранее компания уже анонсировала, что финальная версия One UI 7 появится в 2025 году, вероятно, вместе с новыми моделями Galaxy S25. На конференции для разработчиков Samsung поделилась информацией о том, что новая версия интерфейса будет значительно отличаться от текущей One UI 6.1, но чем конкретно - никто так и не рассказал.