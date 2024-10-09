Микроволновки уходят в прошлое.

Xiaomi представила новинку для кухни - складную доску для подогрева еды, которая станет отличной альтернативой микроволновке. Это устройство, стоимостью $49 во время старта продаж, поможет быстро и равномерно подогреть вашу пищу. С 23 октября цена увеличится до $64.

Особенностью доски является использование графеновой нагревательной пленки, благодаря которой еда нагревается до 100°C всего за четыре минуты. При этом первые 10 секунд обеспечиваются особенно быстрым нагревом. Доска также долго сохраняет тепло, а специальная изоляция не позволяет теплу передаваться на поверхность стола.

Уникальная функция доски - возможность регулировать температуру нагрева для каждой из трех ее частей. Это позволяет подогревать разные виды еды и напитков на оптимальной температуре: от 40°C для теста до 130°C для супов.

Когда доска не используется, ее можно сложить и убрать, не занимая много места на кухне.