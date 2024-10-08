Бонусы при покупке машины — бесплатный интернет на год и домашняя зарядная станция на 7 кВт

В Узбекистане начинаются продажи нового электрического кроссовера BYD Yuan Up, который обещает стать одним из самых доступных на рынке. Эта машина предлагается по цене 2,2 млн рублей и приходит с привлекательными бонусами: год бесплатного интернета и домашняя зарядная станция мощностью 7 кВт. К тому же, на автомобиль распространяется 6-летняя гарантия или до 150 тыс. км пробега.

BYD Yuan Up — это просторный кроссовер, чуть больше Hyundai Creta, с размерами 4310 х 1830 х 1675 мм и колесной базой 2620 мм. Покупателям предлагаются два варианта мощности двигателя: 95 и 177 л.с., а максимальный запас хода составляет 300 или 400 км в зависимости от выбранной модификации. Внутри автомобиля установлена современная медиасистема с большим экраном 12,8 дюйма и цифровая панель приборов с экраном 8,8 дюйма.

Этот кроссовер построен на новейшей платформе e-Platform 3.0. Сообщается, что продажи BYD Yuan Up могут начаться уже в октябре. При этом, благодаря планам на локализацию производства, стоимость автомобиля может со временем снизиться, делая его ещё более привлекательным для покупателей.