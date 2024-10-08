Новый Mac показал небольшое увеличение производительности.

Уже скоро в продажу поступят новые компьютеры Mac с улучшенным чипом Apple M4. Первые тесты уже показали, что новинка обещает стать значительно мощнее своих предшественников и превзойти некоторые модели iPad Pro.

Новый Mac, обозначенный как «Mac16,1», оснащен 10-ядерным процессором. В тестах он показал отличные результаты: 3864 балла в одноядерном режиме и 15288 баллов в многоядерном. Для сравнения, iPad Pro на том же чипе M4 с 9-ядерным процессором заработал немного меньше — 3647 и 13135 баллов соответственно.

Это значит, что новый Mac на 26,7% мощнее в одноядерном режиме и на 30,6% в многоядерном, чем прошлогодние модели Mac на чипе M3. Это большой скачок в производительности, который заметно улучшит работу компьютера.

Кроме того, новый Mac показал хорошие результаты и в тестах графической производительности, набрав 57603 балла. Это сопоставимо с результатами iPad Pro на чипе M4, что говорит о высоком качестве графики.

Apple планирует представить новые Mac M4 на специальном мероприятии в конце октября, а начало продаж запланировано на 1 ноября. Это ожидаемое событие для всех, кто следит за новинками технологий и хочет улучшить свою работу с помощью более мощного и производительного компьютера.