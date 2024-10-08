Под огневой контроль попадут южные районы Запорожья.

Переброска резервов из Запорожской области привела к тому, что российские войска смогли прорвать линию боевого соприкосновения еще на одном участке и закрепиться на новых позициях. Речь идет о переходе через реку Янчекрак, которая за летний период изрядно пересохла и не представляла серьёзного препятствия. Сейчас подразделения ВС РФ закрепляются около поселка Каменское и создают оборонительные позиции.

Что интересно, выход ВС РФ к поселку командование ВСУ не ожидало, так как этот участок ЛБС считался одним из самых тихих и ничто не предвещало беды. При этом стоит отметить, что от места прорыва и новых российских позиций до самого райцентра области города Запорожье всего 35 км на север. Более того, восточнее поселка Каменское находится не менее важный для ВСУ населенный пункт, который сегодня является крупным хабом на этом направлении. Речь идет о Орехово, в честь которого названо одно из направлений и именно там велся один из этапов знаменитого украинского контрнаступления лета 2023-го года.

Что интересно, 35 км до Запорожья - это по крупной автомобильной дороге, а если смотреть по прямой, то там всего 29 км. Это позволяет наносить огневые удары артиллерии и РСЗО уже сейчас. Кроме того, Запорожье и Орехово соединяет крупная автомагистраль, которая проходит недалеко от позиций ВС РФ и вполне может быть перерезана в обозримом будущем. Именно по этой дороге идет переброска подкреплений в Орехово и вывоз оттуда украинских «300» на «большую землю».

Что касается украинской стороны, то пока никто не прокомментировал ситуацию с Каменским и переходом через реку. Вполне вероятна картина, когда и командование ВСУ, и политическое руководство Украины просто забудут об этом рассказать.