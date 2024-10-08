Главный бестселлер Xpeng представят 10 октября.

В Китае скоро стартуют продажи нового электромобиля Xpeng P7+, который обещает стать новым словом в мире умного вождения. Этот пятиметровый седан, уже доставленный к дилерам, будет официально представлен 10 октября. Автомобиль может похвастаться мощностью до 308 лошадиных сил. Он привлекает внимание не только своими техническими характеристиками, но и стильным дизайном: один из автомобилей выделяется фиолетовым цветом с черной крышей, а другой – серебристым кузовом с хромированными элементами.

Фотографии новинки уже появились в интернете, благодаря чему можно увидеть, как электромобили Xpeng P7+ отправляются к дилерам прямо с завода. Известно, что эти автомобили будут использоваться для выставок и тест-драйвов. Кроме того, Xpeng P7+ может быть представлен и на международной арене – на автосалоне в Париже 14 октября, где обещают показать версию с искусственным интеллектом.

Председатель Xpeng Motors, Хэ Сяопэн, поделился, что цель новой модели – открыть эру умного вождения. По сравнению с предшественником, Xpeng P7+ получил обновления в дизайне, включая новую светотехнику, двери и колеса. Этот автомобиль – первый в линейке компании, который позволил снизить технические затраты на 25%. Важно отметить, что вместо лидара, используемого для беспилотного вождения, Xpeng P7+ будет полагаться на камеры, подобно автомобилям Tesla.