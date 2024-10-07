Для этого понадобится приложение Vitals. Оно работает на Apple Watch Series 8 и более новых моделях.

Apple Watch теперь может предупреждать о болезнях заранее. Новое приложение Vitals, доступное для моделей Apple Watch Series 8 и новее, умеет обнаруживать признаки заболеваний до того, как появятся первые симптомы. Это приложение анализирует важные показатели здоровья, такие как сердцебиение, дыхание, температура тела и уровень кислорода в крови, собранные во время сна за последнюю неделю.

Пользователи рассказывают, что приложение предупреждало их о болезни за несколько дней до появления симптомов. Один из пользователей поделился своим опытом на Reddit, говоря, что приложение дважды предупредило его о болезни, даже когда он сам себя чувствовал нормально. Другой пользователь рассказал, что проснулся с плохим самочувствием, а приложение уже заранее показало отклонения в его показателях здоровья.

Еще один пользователь отметил, что его Apple Watch заметили изменения в состоянии здоровья после прививок от COVID и гриппа. Однако стоит отметить, что результаты могут отличаться для разных людей, как указал один из пользователей, у которого приложение не смогло заранее определить болезнь.

Приложение Vitals от Apple представляет собой значительный шаг вперед в области мониторинга здоровья, предоставляя пользователям ценную информацию о своем состоянии здоровья еще до того, как они начнут ощущать симптомы болезни.