Официальный анонс ожидается в этом месяце.

В России уже распаковали новый MacBook Pro с чипом M4 от Apple, хотя официально его еще не представили. Ожидается, что Apple анонсирует эту новинку в через месяц. Видео с распаковкой 14" ноутбука появилось на YouTube благодаря Wylsacom. Известные СМИ, включая Bloomberg и Macrumors, уже поделились этим роликом.

По информации Macrumors, ноут продали в одной из закрытых групп на Facebook. Случилось это в конце сентября этого года. До этого фотографии упаковки показал инсайдер ShrimpApplePro. На коробке указано, что новый MacBook Pro оснащен 10-ядерным чипом M4, в то время как предыдущая модель имела 8-ядерный чип M3. Тесты показывают, что M4 на 25% быстрее M3. Apple уже использовала чип M4 в iPad Pro в мае, и он действительно работает на 25% быстрее, чем M3.

Были слухи, что в будущих Mac минимальный объем оперативной памяти составит 16 ГБ. На видео автор показывает, что новый MacBook Pro действительно имеет 16 ГБ ОЗУ на борту и 3 порта Thunderbolt 4, в отличие от двух в предыдущей модели. Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что Apple может анонсировать компьютеры с чипами M4 в конце октября и выпустить их в продажу уже 1 ноября.