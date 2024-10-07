Расширяется присутствие вдоль южного берега реки Волчья.

На настоящий момент одним из самых «горячих» направлений, и это признают сами украинцы, является Курахово-Покровское на западе Донецкой народной республики. Именно тут российские штурмовики ведут действия в черте нескольких населенных пунктов и вокруг них. В частности, приходят сообщения, что ВС РФ взяли под свой контроль почти ¾ поселка городского типа Цукурино к западу от Украинска. Также имеются данные, что штурмовые действия ведутся в восточном пригороде Курахово Островском.

Российская армия продолжает расширять зону влияния на западе ДНР в районе Покровска. Так стало известно, что поселок Селидово уже охватывается с трех сторон, а ряд штурмовых групп рвутся в черту населенного пункта.

Что касается ситуации около Курахово, что кроме того, что российские войска действуют в Островском, то часть войск вышла к южной части реки Волчья. Именно эта река впадает в Кураховское водохранилище там, где и стоит одноименный город.