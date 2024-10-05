Замена Hyundai Santa Fe подешевела на 400 тыс. рублей.

В России снизили цены на популярные автомобили. Так, цены на некоторые модели упали на существенные суммы. Например, альтернатива Hyundai Santa Fe теперь стоит на 400 000 рублей меньше. А машина, сравнимая с Skoda Octavia, обойдется на 375 000 рублей дешевле.

До конца октября 2024 года покупатели могут воспользоваться специальными предложениями. В частности, BAIC U5 Plus, собираемый в Калининграде и считающийся аналогом Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elantra, с механикой предлагается по цене от 1 705 000 рублей за модель. Версия с вариатором в этой же комплектации обойдется в 1 775 000, а в более продвинутой комплектации Honor — в 1,875 миллиона рублей.

Кроссовер BAIC X35 также подешевел, в зависимости от комплектации, его цена теперь составляет от 1,875 до 2,02 миллиона рублей. BAIC X75, конкурент Hyundai Santa Fe, теперь доступен за 2,59 миллиона в базовой версии и до 2,88 миллиона в топовой комплектации, что на 400 000 рублей дешевле прежних цен.

Для любителей внедорожников есть хорошие новости: BAIC BJ40 на бензине теперь можно купить со скидкой до 475 000 рублей. Цены начинаются от 3,875 миллиона за версию Flagship и доходят до 4,025 миллиона за Champion. Дизельная версия в комплектации Exclusive предлагается за 3,925 миллиона рублей.



