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g1tarist
В России поступил в продажу Geely Preface, а в Китае уже доступен Preface 2025
Цена на китайский Preface 2025 всего 14 тыс. долларов.

В России недавно начались продажи нового автомобиля Geely Preface, а в Китае уже представили его обновленную версию для 2025 года. Эта модель обойдется покупателям в сумму от 14 до 20 тысяч долларов. Автомобиль предлагается в пяти различных комплектациях, причем главным обновлением стал мощный двигатель. В линейке двигателей теперь есть варианты на 1,5 и 2,0 литра. Особенно стоит отметить 2,0-литровый турбомотор, который теперь развивает 238 лошадиных сил, что на 48 л.с. больше предыдущей версии.

Внешний вид автомобиля 2025 года практически не изменился, но появились некоторые новые детали: накладки на пороги, маленький спойлер на багажнике, сплиттер спереди и 19-дюймовые легкосплавные диски. Также фонари теперь соединены хромированной полосой. Доступна версия седана в темном исполнении, которая включает черную решетку радиатора, черные корпуса зеркал и дверные ручки, а также черные логотипы.

Размеры Geely Preface 2025 составляют 4785 мм в длину, 1869 мм в ширину и 1469 мм в высоту, при этом колесная база равна 2800 мм. В салоне появился новый дизайн с отдельно стоящим экраном приборной панели и большим экраном медиасистемы, расположенным горизонтально. Дизайн вентиляционных дефлекторов также был обновлен.

Эта информация должна заинтересовать тех, кто следит за новинками автомобильного мира и рассматривает покупку современного и мощного седана.

#geely #preface
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Опубликованы официальные изображения и характеристики седана Geely Preface 2025
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