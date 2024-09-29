Но только в специально оборудованной комнате с ограниченным доступом.

Авторы, обвинившие компанию OpenAI в нарушении авторских прав, получат возможность изучить данные, на которых обучался искусственный интеллект. Это решение стало результатом соглашения между сторонами конфликта. Среди авторов, подавших иск, известные личности, такие как Сара Сильверман, Та-Нехиси Коутс и Пол Тремблей.

Изучение данных будет проходить в особом помещении в главном офисе OpenAI в Сан-Франциско. Для доступа к информации установлены строгие правила: использование только одного компьютера без интернета, запрет на внесение электронных устройств, возможность делать заметки вручную без права копирования данных. Каждому, кто будет работать с данными, необходимо предъявить паспорт и подписать соглашение о неразглашении.

Этот случай уникален тем, что OpenAI впервые предоставляет посторонним лицам доступ к своим обучающим материалам. Предыдущие попытки судебных разбирательств против компании, включая обвинения в недобросовестной конкуренции и нарушении авторских прав, не привели к значительным изменениям. Однако иски о нарушении авторских прав продолжают рассматриваться.

Это событие может иметь важные последствия для будущего использования материалов, защищенных авторским правом, в разработке искусственного интеллекта. Детали о том, когда и как будут проходить сессии просмотра данных, пока неизвестны.