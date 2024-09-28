LANDO — универсальный инструмент инструмент для перемещения на Луне грузов.

NASA создало новую технологию для перевозки грузов на Луну. Эта система, названная LANDO, помогает безопасно доставлять разные грузы, включая жильё и энергетические установки, на лунную поверхность. Это часть большого плана NASA по долгосрочному освоению Луны.

LANDO - это специальная программа, которая позволяет роботам самостоятельно перемещать грузы на Луне. В сентябре команда NASA показала, как эта система работает, успешно переместив металлическую коробку с помощью робота с датчиками.

Как это работает? Робот с помощью специальных маркеров, похожих на QR-коды, находит груз, затем рассчитывает безопасный маршрут и аккуратно переносит его в нужное место. Это большой шаг вперёд в планах по освоению Луны.

Хотя демонстрация в сентябре прошла успешно, полноценная система для лунных миссий ещё в разработке. Команда NASA собирается дальше тестировать и улучшать технологию, чтобы в будущем использовать её для перевозки грузов на Луну в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).