«Газель 4×4 NN» предложат с разными типами кузова.

Эта модель будет больше, чем уже известный "Соболь NN 4x4", который начали продавать в России недавно. Источники из ГАЗа поделились, что "Газель 4х4 NN" обещает стать значимым дополнением к семейству полноприводных авто.

"Газель 4х4 NN" будет отличаться от "Соболя" размерами: её колесная база на 14 сантиметров больше, а задняя часть увеличится на 50 см. Также предложат выбор между одинарной и двойной шиной, что повлияет на грузоподъемность.

Покупателям предложат разные типы кузова: от комби и микроавтобуса до фургона и грузовика с открытой платформой. Ещё один вариант - шасси для установки специальных надстроек, например, для создания автодома.

В оснащение "Газели 4х4 NN" войдет независимая передняя подвеска, двухлитровый дизельный двигатель мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Среди дополнительных опций будут медиасистема с навигацией и отдельный отопитель кабины. Также за отдельную плату можно будет установить многофункциональное рулевое колесо и люк.