Для строительства отеля используется принтер ICON Vulcan.

В Техасе скоро откроется уникальный отель, который станет первым в мире зданием, созданным с помощью 3D-принтера. Этот отель, названный El Cosmico, расположен в городе Марфа и предлагает не только комнаты для отдыха, но и кемпинг. Строительство ведется с использованием особого принтера ICON Vulcan, который позволяет возводить здания невероятно быстро и с любыми изгибами стен, что было бы сложно сделать традиционными методами.

Благодаря этой новейшей технологии, отель El Cosmico сможет предложить гостям 43 свежих номера и 18 резиденций. Первый блок, который уже построен, представляет собой здание высотой примерно 3,7 метра. В нем есть жилое пространство с тремя спальнями и отдельный гостиничный номер.

Это лишь начало большого проекта, который обещает привлечь внимание не только туристов, но и специалистов в области строительства со всего мира. Использование 3D-принтера в строительстве отеля не только ускоряет процесс возведения зданий, но и открывает новые возможности для дизайна. Это значит, что каждый номер или резиденция в El Cosmico может быть уникальной по своему внешнему и внутреннему оформлению.

Таким образом, в Техасе вот-вот появится не просто новый отель, а настоящее чудо современных технологий, которое покажет, как может выглядеть будущее строительства.