Теперь это просто буквы BAIC

Китайский автогигант BAIC обновил свой логотип. Теперь вместо привычного символа – просто название компании. BAIC, занимающая лидирующие позиции среди автопроизводителей Китая и являющаяся одним из крупнейших производителей коммерческой техники, решила обновить свой фирменный стиль. Отныне старый логотип уступил место новому – стилизованным буквам BAIC.

Это изменение коснулось не только внешнего вида автомобилей, но и всех корпоративных материалов. Новый логотип уже украшает официальный сайт компании и будет присутствовать во всех важных документах: отчетах, объявлениях, уведомлениях и даже в пресс-релизах.

Важно отметить, что смена логотипа никак не затронет права держателей акций. Все акции, выпущенные до этого момента, остаются в силе. BAIC подчеркивает, что обновление логотипа – это шаг вперед, направленный на укрепление позиций компании на мировом рынке, но при этом сохраняется уважение к интересам акционеров.