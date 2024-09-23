Это одни из самых «дешёвых» Ferrari .

Amalgam представила уникальные модели Ferrari 12Cilindri в масштабе 1:8. Эти миниатюрные шедевры собираются вручную более 300 часов, чтобы достичь идеального сходства с оригиналом, стоимостью около 500 000 $.

Модель Ferrari 12Cilindri можно купить всего за 18 220 $. Разработка этой точной копии заняла у специалистов Amalgam более 3000 часов. Они тесно сотрудничали с инженерами Ferrari, чтобы каждая деталь была максимально точной. Хотя о моторе модели подробностей не раскрывается, настоящий автомобиль оснащен мощным атмосферным двигателем V12, который выдает 819 л.с.

Для тех, кто ищет еще большую уникальность, Amalgam Collection предлагает услугу персонализации. Сэнди Коупман, основатель компании, говорит, что каждая модель может быть адаптирована под индивидуальные предпочтения владельца. Благодаря прямому доступу к техническим деталям от Ferrari, включая образцы краски и кожи, ваша модель будет не просто копией, а отражением вашего личного вкуса и стиля. За такую индивидуализацию придется заплатить 25 510 $.