Перехват или блокировка информации практически невозможны.

В России разработали уникальный метод защиты передачи данных, который не поддается влиянию радиоэлектронной борьбы. Это новшество делает перехват или блокировку информации крайне сложными. Отмечено, что успешные испытания новых устройств, основанных на российских технологиях, уже проведены.

Современный мир требует быстрого развития технологий и цифровизации процессов, что важно для технологической независимости страны. В этом контексте, сотрудничество АНО "Центр Ривир" и ООО "Цифровая безопасность", поддерживаемое Союзом ветеранов госбезопасности, позволило создать и успешно протестировать новое устройство для безопасного обмена информацией в полевых условиях.

Станислав Геворкян, руководитель "Центра Ривир", подчеркнул, что использование зашифрованных каналов связи и специального порядка передачи данных между устройствами обеспечивает высокий уровень защиты от перехвата и блокировки.

Проект планирует расширение, включая запуск новых инициатив, которые будут использовать передовые технологии, вроде искусственного интеллекта и обработки больших данных. Это открывает новые перспективы для развития и интеграции современных технологических решений в различные сферы.