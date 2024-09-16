И теперь перестраховывается, где только можно.

Intel предпринимает шаги, чтобы новые процессоры Arrow Lake не повторили проблемы стабильности, известные по предыдущей серии Raptor Lake. Одним из решений стала настройка BIOS на материнских платах с чипсетом Z890. Прямо из коробки эти системы будут настроены на использование профиля Intel Default Profile, который является стандартным и наиболее безопасным вариантом. Пользователи, которые хотят большего, смогут вручную выбрать более продвинутые настройки, но это уже будет их личный выбор. Важно отметить, что большинство обычных пользователей и так не вдается в тонкости настроек BIOS и оставляет все по умолчанию.

Кроме того, новые процессоры Intel серии Core Ultra 200K будут работать на более низких частотах по сравнению с процессорами 14-го поколения. Это решение, вероятно, также связано с желанием обеспечить большую стабильность работы устройств и избежать перегрева или других проблем, связанных с высокой частотой работы.

Ранее Intel утверждала, что процессоры Arrow Lake не страдают от проблем нестабильности, характерных для Raptor Lake. Однако были замечания от инженеров компании, что новая архитектура Lion Cove, используемая в больших ядрах Arrow Lake, по сути, является обновленной версией Raptor Cove. Это вызывает вопросы о потенциальных рисках для стабильности новых процессоров.

В общем, Intel старается предотвратить проблемы прошлого, акцентируя внимание на стабильности и надежности своих новых продуктов. Пользователям предлагается больше вариантов настройки, но при этом компания делает акцент на безопасности и стабильности работы устройств.