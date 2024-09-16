Это суммарное количество на всех платформах

Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, у которого количество подписчиков в социальных сетях превысило 1 миллиард. Это число включает в себя его аккаунты в таких популярных платформах, как Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, а также китайские Weibo и Kuaishou.

Важно отметить, что не все подписчики Роналду уникальны – многие из них следят за ним в разных социальных сетях одновременно.

Роналду значительно опережает других известных личностей по количеству подписчиков. Например, Селена Гомез занимает второе место с 690 миллионами подписчиков, а Лионель Месси, известный соперник Роналду, имеет 623 миллиона подписчиков. Одним из ключевых моментов, помогших Роналду достичь этой впечатляющей цифры, стало открытие его канала на YouTube всего месяц назад, который уже собрал 50 миллионов подписчиков. Стоит отметить, что Facebook и Instagram входят в состав компании Meta, которая в России признана экстремистской и её деятельность запрещена.

Таким образом, успех Роналду в социальных сетях не только подчеркивает его популярность как спортсмена, но и его умение привлекать внимание аудитории.