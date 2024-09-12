Он считает, что это все крайне деструктивно.

Глава Украины президент Зеленский в ходе своего интервью сайту Metropolеs выступил с резкой критикой в адрес мирной инициативы, предложенной Китаем и Бразилией. Лидер украинского народа назвал происходящее крайне деструктивным и возмутился тому, что ее, инициативу, пытались использовать без участия непосредственно Украины. При этом Зеленский добавил, что ранее предлагал правительствам обеих стран собраться и вместе решить, как именно будет выглядит инициатива удобная Украине.

Стоит отметить, что в мае 2024-го года Пекин и Бразилия создали меморандум смысл которого заключается в завершении конфликта на Украине и подписание наиболее выгодного для Киева и Москвы мирного договора.

«Как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас, не спросив?» - высказывается Зеленский в интервью сайту.

При этом президент Украины продолжает настаивать на том, что вариант мирных переговоров может проходить только по так называемой «формуле Зеленского». А инициативу должны проявить не дружественные или нейтральные к России страны, а государства дружественные Украине. К слову, такая позиция крайне удобна западным партнерам Киева, которым не выгоден мир Украины с РФ ни под каким видом.

Стоит напомнить, что «формула Зеленского» подразумевает под собой вывод российских войск за границы 1991-го года, возвращение всех территорий, а также выплату Украине большой компенсации за все разрушения. Однако российское руководство на такой шаг никогда не пойдет, так как все взятые территории уже официально входят в состав РФ и это будет противоречить конституции страны.